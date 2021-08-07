انت الان تتابع خبر إيران تؤكد أهمية الانتخابات العراقية المقبلة وتدعو لإخراج القوات الأجنبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، الانتخابات المقبلة في العراق ساحة هامة لاستمرار الديمقراطية، فيما شدد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد.