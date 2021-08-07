شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى البرقية إن الهجرة النبوية الشريفة تذكرنا باحداث عامرة في قلوبنا سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء داعيا الله عز وجل أن يجعل هذا العام الجديدعام خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم آمنا في وطنه وأن يحفظ مصر ويرفع من شأنها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده وجهود أبنائها المخلصين ويسدد خطاه ويكلل مسيرته بالتوفيق والسداد ويرفع البلاء عن البلاد والعباد.

واختتم رئيس الشيوخ تهنئته بالدعاء للأمة الإسلامية بأن يعيد الله عليها هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات

وجاء نص نص التهنئة مرحبا كما يلى :

تهنئة

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول عام هجري جديد، يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء والصبر على تحمل البلاء.

وندعو الله عز وجل – فى هذه الأيام المباركة – أن تكون هذه السنة الجديدة سنه خير ورخاء يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في وطنه، كما نسأله – جل وعلى – أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على فخامتكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأن يرفع من شأنها بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.

حفظكم الله وسدد خطاكم، وكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح.

وكل عام وسيادتكم بخير..

مستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ