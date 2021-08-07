شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يتوقع تصاعد الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر لـ16.3 مليار دولار 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد عام 21/2022 تزايدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا، حيث كان يتراوح بين 7.5 و8.2 مليار دولار فى عامى19/2020 و20/2021.

وتعطى تقديرات صندوق النقد الدولى صورة أكثر تفاؤلا، نستعرضها فيما يلى:

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 14.6 مليار دولارعام 23/2024

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 16.3 مليار دولار عام 24/2025