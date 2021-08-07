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صندوق النقد يتوقع تصاعد الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر لـ16.3 مليار دولار 24/25

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القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد عام 21/2022 تزايدا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس ، حيث كان يتراوح بين 7.5 و8.2 مليار دولار فى عامى19/2020 و20/2021.


وتعطى تقديرات صندوق النقد الدولى صورة أكثر تفاؤلا، نستعرضها فيما يلى:

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 14.6 مليار دولارعام 23/2024

- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 16.3 مليار دولار عام 24/2025

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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