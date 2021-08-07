- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشيد بمنتخب اليد ويؤكد: وطنكم ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لشباب منتخب اليد بعد احتلاله المركز الرابع بأولمبياد طوكيو،
وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأضاف الرئيس:"كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".
الرئيس السيسي