شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشيد بمنتخب اليد ويؤكد: وطنكم ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لشباب منتخب اليد بعد احتلاله المركز الرابع بأولمبياد طوكيو،

وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأضاف الرئيس:"كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة".