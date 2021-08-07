بسبب "تدهور الوضع الأمني".. الحكومة البريطانية تنصح جميع مواطنيها بمغادرة أفغانستان

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

نصحت الحكومة البريطانية جميع رعاياها في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب "تدهور الوضع الأمني".



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم تحديث موقع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية على شبكة الانترنت يوم الجمعة، حيث نصح بعدم السفر إلى أفغانستان .

ويأتي هذا التغيير في النصيحة في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها أفغانستان، مع اجتياح قوات طالبان لجميع أنحاء البلاد.

وقال الموقع: "ينصح جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان بالمغادرة الآن بوسائل تجارية. إذا كنت لا تزال في أفغانستان، ننصح بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني".

وأضاف الموقع "مستوى المساعدة القنصلية الذي يمكن أن تقدمه السفارة البريطانية في أفغانستان محدود للغاية بما في ذلك أثناء الازمات. لا تعتمد على وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية لتنفيذ عملية إجلاء من أفغانستان في حالات الطوارئ".

وأشار البيان إلى أنه :" عند ترتيب مغادرتك لأفغانستان، تأكد من تحديث وثائق السفر الخاصة بك وأن لديك التأشيرات اللازمة للسفر"