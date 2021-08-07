أولمبياد طوكيو.. المصري أحمد الجندي يفوز بالميدالية الفضية لمنافسات الخماسي

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

اللاعب المصري أحمد الجندي يفوز بالميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020



وللمرة الأولى في تاريخ مصر، يحصد أبناء الفراعنة ميدالية في منافسات الخماسي الحديث.

كما شهدت أولمبياد تتويج أكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في تاريخ مشاركات المصريين بالأولمبياد منذ انطلاقها أواخر القرن التاسع عشر.

وفي استاد طوكيو الأولمبي، حل جوزيف تشونج من بريطانيا في المركز الأول ليمنح بلاده الميدالية الذهبية.

وفي المركز الثاني حل أحمد الجندي بالميدالية الفضية، متفوقا على صاحب المركز الثالث وونجتاي جون من كوريا الجنوبية.