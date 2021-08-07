هزّة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب شمال شرق المغرب

ضربت هزّة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم الدريوش شمال شرقي المغرب.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء أن الهزّة، التي حدّد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الخامسة و19 دقيقة و15 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي (توقيت غرينيتش+1)، مشيرًا إلى أن الهزّة كانت على عمق 18 كيلو متراً.