المدن الكبرى تسقط بقبضة طالبان.. "شبرغان" الثانية في 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول أفغاني سيطرت حركة طالبان السبت، على مدينة "شبرغان" الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا، لوكالة فرانس برس،: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة".



واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز" بجنوب غرب أفغانستان، الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن القتال العنيف في مدينة "شبرجان"، مستمر ليوم ثان على التوالي، فيما استولت حركة طالبان على بعض المناطق الرئيسية، بما في ذلك السجن الإقليمي.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم إن حركة طالبان أصدرت مقطع فيديو، يظهر فرار السجناء من سجن "جوزجان".

يأتي ذلك فيما حثت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول رعاياها على مغادرة البلاد فورا مع احتدام المعارك في البلاد.

ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شنت حركة طالبان هجمات كاسحة استولت خلالها على 90% من أراضي البلاد بحسب بعض التقديرات.

وتتأهب الحركة للانقضاض على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وحتى العاصمة كابول.

ويأتي الإجراء الأمريكي بعد ساعات من خطوة بريطانية مماثلة.

وطالبت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين "طالبان" والقوات الحكومية.

يأتي ذلك فيما طلب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان الجمعة طالبان بوقف هجماتها على العواصم الإقليمية في البلاد.