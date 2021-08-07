الداخلية المغربية: الانتخابات ستكون بموعدها المحدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الداخلية المغربية أن الانتخابات ستكون بموعدها المحدد وفقا للأجندة المعلنة سابقا، لتحسم بذلك جدلا حول احتمال التأجيل جراء كورونا.



وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الانتخابات المقبلة سواء التشريعية أو المحلية، ستنتظم في وقتها وفقاً للتوجيهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف الوزير، في لقاء لإعلان نتائج انتخابات الغرف المهنية، إلى أنه على الرغم من الظرفية الصعبة إلا أن “المغرب نظم الانتخابات المهنية في موعدها وتعطي بذلك المملكة المثال الحي مرة أخرى على قدرتها على رفع التحديات”.

وأشار إلى أن “المغرب يواصل بناء المؤسسات الديمقراطية عبر تنظيم الانتخابات المهنية والتخضير لإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.

ولفت إلى "توجيهات الملك راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية الداعية لترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية”.

وشدد على أنها تأتي “انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيلية تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة”.

وفي تصريحات سابقة، لمح رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمملكة، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد لإصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يستبعد رئيس الحكومية، في لقاء صحفي الثلاثاء الماضي، تأجيل الانتخابات العامة، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمغرب، مشيرا في الآن نفسه إلى أن ” هذا السيناريو غير وارد وغير مطروح حاليا ولم تتم مناقشته داخل الحكومة”.

ومستدركا: ”لكن نظريا كل شيء ممكن في ظل ما ستعرفه الوضعية الوبائية بالمملكة في قادم الأيام”.

في المقابل، رفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الدعوات المنادية بتأجيل الانتخابات بسبب التطورات المقلقة للحالة الوبائية بالمغرب، وقال إن “الانتخابات يجب أن تجري في مواعدها الدستورية المحددة ولا يمكن أن نغض الطرف عن هذه الآجال والمواعيد الدستورية”.