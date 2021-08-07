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أولمبياد طوكيو.. المصري أحمد الجندي يفوز بالميدالية الفضية لمنافسات الخماسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اللاعب المصري أحمد الجندي يفوز بالميدالية الفضية لمنافسات الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020

 

وللمرة الأولى في تاريخ مصر، يحصد أبناء الفراعنة ميدالية في منافسات الخماسي الحديث.

 

كما شهدت أولمبياد تتويج أكبر عدد من الميداليات على الإطلاق في تاريخ مشاركات المصريين بالأولمبياد منذ انطلاقها أواخر القرن التاسع عشر.

 

وفي استاد طوكيو الأولمبي، حل جوزيف تشونج من بريطانيا في المركز الأول ليمنح بلاده الميدالية الذهبية.

 

وفي المركز الثاني حل أحمد الجندي بالميدالية الفضية، متفوقا على صاحب المركز الثالث وونجتاي جون من كوريا الجنوبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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