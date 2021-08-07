قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن دقيق مدعم في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، من القبض على مسئول عن مخزن بمنطقة المرج، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد الاتجار به وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82% " والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد الإتجار به لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (2 طن دقيق بلدي مدعم استخراج 82%)، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .