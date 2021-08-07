رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443هـ.

وأضافت الهيئة في بيان: "نسأل المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان واستقرار وازدهار لمصرنا الحبيبة".

وتابعت "نؤكد على أن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية لبناء الدولة المصرية القوية الحديثة في اطار من التعايش السلمي بين جميع المواطنين يجمعهم الحب والتآخي بهدف تحقيق الازدهار والتقدم لمصرنا الغالية.. حفظ الله مصر من كل شر وسوء وكل عام أنتم بخير".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.