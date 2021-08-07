تشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية، شنت حملات على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص، فضلًا عن مخالفة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز فاقوس شنت حملة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس وشرطة المرافق على مراكز الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية، بشارع الدروس، وتفريق الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.