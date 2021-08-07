"شهدت عليه أمه".. بطعنة نافذة شاب يمزق جسد والده في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي مزارع بمدينة نبروه في الدقهلية، حتفه قتيلًا اليوم السبت على يد نجله طعنًا بسكين، بعدما سدد له طعنة نافذة بالبطن.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة نبروه، من المستشفى المركزي، بوصول عبدالناصر السيد الغرباوي، 50 عامًا، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن وتوفى عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة بها طعنة نافذة من ناحية الجانب الأيمن وتوفى عقب وصوله.

بسؤال السيدة محمد رمضان، 44 عامًا، ربة منزل والدة المتهم، أكدت أن خلافًا شب بين المجني عليه وابنها "محمد" 23عامًا، داخل المنزل لطلب الأول من الثاني الحد من المشكلات والخلافات بينه وبين جيرانه وأصدقاءه، فاستل المتهم سكينًا وطعن به والده.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7567 جنح مركز شرطة نبروه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.