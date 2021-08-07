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محافظ بورسعيد: "أقسم بالله ما في مشكلة إسكان واللي بيقدم بياخد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

"أقسم بالله مفيش مشكلة إسكان في بورسعيد اللى بيقدم بياخد سكن".. هكذا قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم السبت باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بقاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

وزار اللواء شعراوي اليوم، محافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وقال المحافظ إنه جرى إنشاء 38 ألف و621 وحدة سكنية بالمحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه اجتماع بينهما لمناقشة سير العمل بالمشروعات الجارية على أرض بورسعيد.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد إدارات ديوان عام المحافظة، وافتتاح الميناء البري الجديد، وتفقد الحديقة الدولية، ومنفذ الحي الاماراتي الجديد، والمنطقة الصناعية، ومصنع تدوير القمامة، وحديقة فريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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