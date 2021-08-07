شبكة "سي إن إن" الإخباريّة تطرد 3 موظفين حضروا للعمل دون تلقّي لقاح "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - قامت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بطرد 3 من موظفيها بعد حضورهم لمقر عملهم دون تلقي اللقاح ضد كورونا الأسبوع الماضي.

وفي المذكرة التي إطلعت عليها "رويترز"، أبلغ الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة "لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين".

وقالت المذكرة "يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا... لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر".