اتساع رقعة الحرائق في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - امتدت الحرائق الضخمة في اليونان السبت في يومها الحادي عشر على التوالي، وأتت على غابات ومنازل، غداة مصرع شخصين والتسبب في عمليات إجلاء جماعية.

واصل أكثر من 1450 عنصر إطفاء يوناني، بمساعدة تعزيزات من دول أخرى، معركتهم الشرسة لإخماد خمسة حرائق كبرى في جزيرة إيفيا على بعد 200 كلم شرق أثينا، وثلاثة حرائق في البيلوبونيز في غرب البلاد، وفق أجهزة الاطفاء.

في شمال أثينا، واصلت الحرائق تقدمها بقوة نحو الشرق وبحيرة ماراثون، أكبر خزان للماء في العاصمة، بعد أن تسببت في إخلاء عشرات البلدات. وانبعثت من الحريق سحب كثيفة ورائحة نفاذة فوق أثينا ليلاً، حيث من المتوقع أن تهب رياح قوية خلال النهار.

ظل الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة وشمال البلاد مغلقاً في إجراء احترازي، بينما تم إخلاء مخيمات المهاجرين القريبة.

واوقفت الشرطة شخصين بعد ظهر الجمعة، بحسب وكالة الانباء اليونانية.

وتم إجلاء أكثر من عشرين آخرين صباح السبت من شاطئ روفيس في هذه الجزيرة الشاسعة الواقعة شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام يونانية.

طلبت السلطات المحلية دعماً جوياً إضافياً لمكافحة النيران المستعرة بشدة في إيفيا.

وتعهّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من مقر جهاز الإطفاء بأثينا صباح السبت، إعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق سريعاً.

وقال للصحافيين "عندما ينتهي هذا الصيف المهول، سنصلح كل الأضرار في أسرع وقت ممكن"، وتعهد بأن "تُعطى المناطق المحترقة الأولوية في إعادة التشجير".

في البيلوبونيز، اشتعلت النيران في مئات الهكتارات شرق موقع أوليمبيا الأثري وفي منطقتي ماني وميسينيا.

واضطر أكثر من 5 آلاف ساكن وسائح إلى الفرار من ماني، حيث قدرت رئيسة البلدية إيليني دراكولاكو مساحة المنطقة المحروقة إلى الشرق من هذه المنطقة الجبلية والسياحية بنسبة 50%.









