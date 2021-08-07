مقاتلات بريطانية تعترض طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر الشمال

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعترضت مقاتلات مسلحة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مسار طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر الشمال، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن سلاح الجو.

وكالة الأنباء البريطانية “بي.ايه.ميديا”، قالت إن مقاتلات رد الفعل السريع من طراز “تايفون” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت من قاعدة “لوسيماوث” في شمال اسكتلندا وانضمت إليها طائرة “فوياجر” تابعة أيضا لسلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير عملية التزويد بالوقود جواً.

واعترضت الطائرات مسار طائرتين حربيتين من طراز “تي يو142- بير إف” للاستطلاع البحري ومضادة للغواصات، وصفتهما القوات الجوية الملكية بأنهما من حقبة الحرب الباردة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد رصدت قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” الطائرتين أثناء عبورهما داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية التابعة للحلف العسكري.

كما تعقبت طائرات “تايفون” الطائرتين طوال رحلتهما عندما اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

أحد طياري “تايفون” من قاعدة “لوسيماوث” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قال في بيان، “لقد عملنا بشكل وثيق مع وحدات من القوات الجوية الملكية لتنفيذ اعتراض ناجح آخر، والحفاظ على سلامة المجال الجوي للمملكة المتحدة والناتو”.

وأضاف “لقد أبلغنا زملاؤنا في الناتو في البداية ثم تم توجيهنا مباشرة إلى الطائرتين الروسيتين من قبل مركز المراقبة والرصد التابع للقوات الجوية الملكية”.