تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للمغرب، المقررة يومي 11 و12أغسطس/آب الجاري، وهي الزيارة الأولى من نوعها له منذ استئناف العلاقات أواخر العام المنصرم.

وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن “لابيد” سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال هذه الزيارة، بدون الإدلاء بتفاصيل حول برنامجها.

يشار أن “لابيد” كان قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه على زيارة المغرب، وذلك عشية انطلاق خط جوي مباشر ابتداء من 25 يوليو/ تموز الماضي، كما شهدت الرباط مطلع الشهر المنصرم مشاورات بين مسؤولين في خارجيتي المغرب واسرائيل حول تطوير العلاقات الثنائية.

والمغرب أحد أربع دول عربية وافقت العام الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان وذلك في إطار اتفاق ثلاثي تعترف واشنطن بموجبه بسيادة المملكة على الصحراء الغربية