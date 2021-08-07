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الحرس الثوري الإيراني ردا على التهديدات الإسرائيلية: ردنا سيكون قاسيا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

عناصر من الحرس الثوري - أرشيفية

رد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكدا أن “إيران سوف ترد على أي اعتداء بقوة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسيا”.

وقال حاجي زاده: “هم بغنى عن تجربة قوتنا، ولكن لو أرادوا فليجربونا مرة أخرى، نحن لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها”.

وأضاف:”سوف نرد على أي اعتداء بقوة، ولا يستطيعون ارتكاب أي خطأ”، مشددا على أن “الرد الإيراني سيكون قاسيا”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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