تونس.. الرئيس يقيل مسؤولين ويمنع آخرين من السفر

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2021 11:26 صباحًا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعيين القاضي العسكري منير عبد النبي، مديرا لجهاز القضاء العسكري خلفا للقاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو/ تموز الماضي.

في سياق متصل أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر عن رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة الطاقة والذي يشغل حاليا منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ، موضحا أن قرار منع السفر جاء على خلفية قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة.

الجدير ذكره أن سعيّد كان أنهى تكليف والي صفاقس الأسبوع الماضي، وكذلك مهام عدد آخر من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة.

وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

كذلك أعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.