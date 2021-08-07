شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق «ديكسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سعت فرق مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إلى الاستفادة من الهواء البارد والرطب والرياح المتضائلة يوم الجمعة لإحراز تقدم في مواجهة حرائق الغابات الهائلة التي دمرت بالفعل مدينة تاريخية تكثر فيها الذهب.

اندلع ما يسمى بحريق ديكسي في 14 يوليو في جبال سييرا نيفادا من بعد ظهر يوم الجمعة ، ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ الدولة.

اندلعت النيران في مدينة التعدين التاريخية جرينفيل يوم الأربعاء ، تاركة شارعها الرئيسي في أنقاض مشتعلة.

تأسست مدينة جرينفيل ، التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة ، منذ أكثر من 150 عامًا عندما اجتذبت مناجم الذهب القريبة المستوطنين والتجار إلى المدينة الخلابة في وادي إنديان.