ارتفاع إصابات كورونا بين من تلقّوا جرعتي اللقاح الصيني في باكستان

07 أغسطس , 2021
من حملات التطعيم في باكستان
ارتفع معدل الإصابة بكوفيد19- مجدداً بين من حصلوا على تطعيم كامل في باكستان، ما أثار مخاوف جديدة في وقت تكافح فيه البلاد من أجل احتواء انتشار سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا.
وقال مسؤولو الصحة اليوم الجمعة إن حوالي 10% من حالات الإصابة من جديد
في إقليم البنجاب بوسط البلاد قد تم تسجيلها بين أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، ومعظمهم تم تطعيمهم بجرعات لقاحي ساينوفارم أو سينوفاك الصينيين.
وذكر شكور خان من إدارة الصحة في البنجاب إن هذا الارتفاع يأتي بعد أن اجتاحت سلالة دلتا جميع المدن الرئيسية. وكان قد تم رصد سلالة دلتا أولا في الهند المجاورة.
وذكر سعيد غني المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في كراتشي، تلك المدينة الواقعة بجنوب البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، إن سلالة دلتا تمثل الآن 100% من حالات الإصابة الجديدة.
أخبار مقلقة عن فعاليّة اللقاحات الصينيّة ضد سلالة دلتا
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