تركيا.. آخر تطورات الحرائق في 47 ولاية

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، حول تطورات الحرائق التي اندلعت خلال الأيام العشر الأخيرة.

وذكر الوزير، أن "فرق الإطفاء تمكنت الجمعة من السيطرة على 13 حريقا في 5 ولايات، ليصل بذلك إجمالي الحرائق التي تمت السيطرة عليها إلى 209 في 47 ولاية بمختلف أنحاء البلاد".



ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.