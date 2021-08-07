الإطاحة بـ18 متهما واحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد إذ تمكنت قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة (العريفية)، وهو مطلوب إلى محكمة تحقيق ديالى".وفي السياق ذاته وبناء على معلومات استخبارية من أحد المتعاونين "تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية من اعتقال ثلاثة متهمين كانوا يرومون احراق محطة كهربائية متنقلة، بعد كمين نصب لهم في منطقة العبيدي شرقي بغداد".

واضاف البيان، ان "قطعاتنا الأمنية في لوائي (42-44) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتهم الأمنية ضمن قاطع الرصافة".

وأشار الى، ان "قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، وضبط أسلحة واعتدة متوسطة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع مسؤولياتهم في جانبي الكرخ والرصافة".

وتابع البيان، ان "دوريات نجدة اليرموك ألقت القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا، بعد استدراجه في منطقة المنصور، واعتقال آخر بترويج المخدرات، وضبط بحوزته (400) حبة مخدرة في منطقة (الرشاد)".