كشف تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان وموعد تقديمه للجماهير

ووفقا لما أورده الصحفي الرياضي، محمد بوحفصي، فإن باريس سان جيرمان سيضم ميسي بعقد يمتد لعامين، مع خيار التجديد لعام إضافي.

ومن جهته، كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان، عرض على ميسي عقدا يتضمن حصوله على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

أما الصحفية فيرونيكا بروناتي، فقد أكدت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن ميسي أصبح لاعبا لسان جيرمان، وسيتم تقديمه في "برج إيفل" الشهير في العاصمة باريس، يوم الثلاثاء المقبل.