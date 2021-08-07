الفيضانات تغمر المنازل والأراضي الزراعية بكوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدت فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في كوريا الشمالية إلى تضرر أكثر من ألف منزل وإجلاء نحو 5 آلاف شخص، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، كما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.



وأظهرت لقطات لقناة "كاي سي تي في" التي تديرها الدولة منازل وقد وصلت المياه الى أسطحها إضافة إلى طرق وجسور متضررة.

وقال التقرير التلفزيوني إنه إضافة إلى المنازل والطرق، غمرت المياه "مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية" في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية، حيث انهارت سدود الأنهار.

وأفاد نائب رئيس وكالة الأرصاد الجوية التابعة لكوريا الشمالية ري يونغ نام للشبكة أنه مع تشبّع التربة بالفعل، قد يتسبب هطول مزيد من الأمطار بأضرار إضافية.

وقال: "نتوقع أمطاراً غزيرة حتى العاشر من أغسطس/آب في مناطق عدة، تتركز حول منطقة الساحل الشرقي".

ونقلت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون السبت قوله إن على "كافة القطاعات والوحدات" اتّخاذ إجراءات لمنع وقوع "كوارث طبيعية مسبقاً".

وغالباً ما تكون وطأة الكوارث الطبيعية أشد على كوريا الشمالية المعزولة بسبب ضعف بنيتها التحتية، فيما زادت إزالة الغابات الأمور سوءاً ما جعلها عرضة للفيضانات.

والصيف الماضي تسببت سلسلة من الأعاصير المدارية التي ضربت كوريا الشمالية بفيضانات دمرت الأراضي الزراعية وآلاف المنازل.

وحذر كيم جونج أون في يونيو/حزيران الماضي من حساسية وضع الإمدادات الغذائية بسبب الأضرار التي خلفتها العواصف، داعياً الى اتخاذ خطوات لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية.