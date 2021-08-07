تراجع المانجو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والخيار والمانجو العويس، في المقابل انخفض سعر الكوسة والفلفل والمانجو الزبدية، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور مقارنة بأمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.