حريق يلتهم في شقة دون خسائر بشرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، اندلاع حريق في شقة بالطابق الثالث بعمارة بمنطقة الموقف، دون خسائر بشرية بأحد.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا بنشوب حريق في شقة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بالعمارة رقم 4 مساكن الموقف دائرة المركز ملك "محمود. س" 60 عامًا بالمعاش.

جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من الوصلات الداخلية بالشقة، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.