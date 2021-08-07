إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة.. وحماس تعقب

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، موقعا تابعا للمقاومة شمال قطاع غزة ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة شمال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

بدورها أكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن طائرات جيش الاحتلال الحربية قصفت الليلة أهداف في قطاع غزة، رداً على اطلاق بالونات حارقة من القطاع على مستوطنات غلاف غزة.

وفي سياق متصل، أصدر المتحدث باسم حركة حماس ، فوزي برهوم، صباح اليوم السبت، تصريحا يعقب فيه على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وقصف الاحتلال الليلة على قطاع غزة .

وقال برهوم في تصريحه : “إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الالف انهم لن يخضعوا لاملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع”. وفق قوله

وأضاف: “وان الاستعراضات الجوفاء والاستهدافات الفارغة من قبل الإحتلال، لن ترهبهم أو تثنيهم عن الاستمرار في مقاومة الحصار وانتزاع حقوقهم في العيش بكرامة”.