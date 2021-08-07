عاجل.. واشنطن تحث رعاياها على مغادرة أفغانستان فورا

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

حثت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول رعاياها على مغادرة البلاد فورا مع احتدام المعارك في البلاد.



ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شنت حركة طالبان هجمات كاسحة استولت خلالها على 90% من أراضي البلاد بحسب بعض التقديرات.

وتتأهب الحركة للانقضاض على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وحتى العاصمة كابول.

ويأتي الإجراء الأمريكي بعد ساعات من خطوة بريطانية مماثلة.

وطالبت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين "طالبان" والقوات الحكومية.

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بتحديث المعلومات المتعلقة بأفغانستان على موقعها الإلكتروني لتنصح بعدم السفر إلى هناك مهما كان السبب.

كما ناشدت جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان ضرورة المغادرة، قائلة "إذا كنتم لا تزالون في أفغانستان ننصحكم بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني".

وحذرت الوزارة من الاعتماد عليها في حالات الإجلاء الطارئ، مشيرة إلى أن المساعدة التي يمكن أن تقدمها "محدودة للغاية".