هجوم شرس لتمساح على جنديين بأستراليا

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جندياً في الجيش الأسترالي أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح، الجمعة، كما تعرض زميل له للعض أثناء محاولة إنقاذه في أقصى شمال ولاية كوينزلاند.



وقالت وسائل الإعلام الأسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال كيرنز عندما هوجما.

وذكرت هيئة الإسعاف الطائر الملكية على "تويتر" أنها نقلت الرجلين جواً إلى مستشفى في كيرنز، وأشارت وسائل الإعلام أن كليهما في حالة مستقرة.

وقالت وزارة الدفاع لشبكة "إيه.بي.سي" إن الرجلين من أفراد الجيش، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم.