شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج 5 قياديين لتنظيمات على قائمة «الإرهاب العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدرجت الخارجية الأمريكية، 5 قياديين من تنظيم "داعش" في موزمبيق وجماعة "نصرة الإسلام" بمالي وبوركينافاسو وموريتانيا، وحركة الشباب فى الصومال، على قائمة "الإرهاب العالمي"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان: "أعلن تسمية 5 قادة إرهابيين في إفريقيا. هم: بونماد مشود عمر ("داعش" موزمبيق)، وسيدان آغ حطة ("نصرة الإسلام" مالي)، وسالم ولد بريمات ("نصرة الإسلام" مالي)، وعلي محمد راج ("حركة الشباب" الصومال)، وعبد القادر محمد عبد القادر ("حركة الشباب" الصومال)، على أنهم إرهابيون عالميون".