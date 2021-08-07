طقس العراق.. امطار في عدد من المناطق واستقرار درجات الحرارة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، عن توقعات الطقس في العراق لهذا اليوم والايام المقبلة.

وبحسب التقرير اليومي للهيئة والذي ورد للسومرية نيوز، فإن "غالبية مناطق العراق تشهد استقرارا بدرجات الحرارة، وان بعضا منها تشهد انخفاضا قليلا خلال أيام الأسبوع، حيث سيكون الطقس صحو الى غائم جزئيا مع فرص لتساقط الامطار في بعض المناطق الشمالية والجنوبية".



وتسجل العاصمة بغداد اليوم 46 درجة مئوية، بينما تسجل كل من البصرة والمثنى والناصرية وميسان اعلى درجة عند 49، في حين تكون ادنى درجة حرارة 43 درجة مئوية في محافظتي دهوك واربيل.