الرئيس التونسي يصدر أمرًا بإنهاء مهام 3 ولاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام ولاة المنستير ومدنين وزغوان.



وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، إن أوامر الرئاسة تقضي بإنهاء تكليف كل من: أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان.

وفي 26 يوليو/تموز ، قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، شملت الأوامر التي أصدرها سعيد تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي.

كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.