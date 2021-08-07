اليوم.. أستراليا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت أستراليا اليوم السبت رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكانا في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.



ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60 في المئة من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا خمس وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020.

وشهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.

وحث دان أندروز رئيس وزراء فيكتوريا الناس على الالتزام بقواعد الصحة العامة التي لا تسمح للناس بمغادرة منازلهم إلا للعمل الأساسي أو التسوق أو الرعاية الصحية أو التطعيم أو التريض في الهواء الطلق لمدة ساعتين فقط.

وسجلت ولاية كوينزلاند 13 إصابة جديدة، تم عزلها جميعا باستثناء حالة واحدة ، مما يثير آمالا برفع العزل العام المطبق منذ ثمانية أيام في مناطق من الولاية كما هو مخطط بعد ظهر الأحد.

ومع تسجيل ما يزيد قليلا عن 36 ألف إصابة بكوفيد-19 و937 حالة وفاة تجنبت أستراليا ما شهدته الدول المتقدمة الأخرى من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ولكنها تشهد أدنى معدلات من التطعيم مع حصول 20 في المئة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاما على التطعيم بشكل كامل.