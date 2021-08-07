شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الإمارات" و"الاتحاد" تكثّفان رحلاتهما الأسبوعية إلى المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة الركاب إلى غلاسكو في المملكة المتحدة، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات «بوينغ 777-200LR» بتقسيم درجتي رجال الأعمال والسياحية.



واعتباراً من 11 أغسطس الجاري، سوف تغادر رحلة الناقلة «ئي كيه 27» من دبي أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة، الساعة 7:50 صباحاً، لتصل إلى مطار غلاسكو الدولي الساعة 12:45 ظهراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 28»، فتقلع من غلاسكو الساعة 2:45 بعد ظهر الأيام ذاتها، لتحط في مطار دبي الدولي الساعة 1:05 من صباح اليوم التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي). وسوف تصبح الخدمة يومية اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ومع انتقال دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء البريطانية للسفر اعتباراً من يوم الأحد 8 أغسطس الجاري، فإن المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي لم يعودوا بحاجة إلى حجر صحي في فندق معتمد من الحكومة، بشرط أن يكونوا قد تلقوا اللقاح كاملاً.

القائمة الصفراء

ورحّب عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات بقرار المملكة المتحدة نقل دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء للسفر الدولي.

وقال: «تعكس هذه الخطوة الآثار الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار الفيروس. ومنذ إعلان المملكة المتحدة، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الاستفسارات من العملاء الذين يتوقون للسفر لرؤية عائلاتهم، والتخطيط لعودة أبنائهم للالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم في الفصل الدراسي الجديد.

بالإضافة إلى رحلات العمل أو العطلات المؤجلة. ونقوم في طيران الإمارات بمراجعة عملياتنا في نقاط مختلفة في المملكة المتحدة، وسوف نعلن في حينه عن استئناف الرحلات إلى أي نقطة بالوسائل المعتمدة».

وتعكف طيران الإمارات على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة. فقد استأنفت خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة للركاب، ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وسلاسة من دبي وعبرها إلى الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

تسهيل السفر

ولا تزال طيران الإمارات تركز على اتخاذ مختلف الخطوات والإجراءات لتسهيل السفر، وكانت رائدة في تقديم مبادرات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة المسافرين وضمان سلامتهم، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة.

كما أدخلت الناقلة أخيراً تقنية دون تلامس لتسهيل مرور المسافرين عبر مطار دبي الدولي. وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد المتعاملين بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر (IATA) هذا الصيف.

وتحافظ الناقلة على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت أخيراً مبادراتها في مجال رعاية المسافرين من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت متعامليها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات».

ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات، وهم مطمئنون على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice)، الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى وجبات الطعام من إعداد طهاة عالميين.

«الاتحاد للطيران»

وعلى نحوٍ متصل، وفي أعقاب إعلان إدراج دولة الإمارات في القائمة الصفراء للمملكة المتحدة، تستأنف «الاتحاد للطيران» رحلات المسافرين إلى لندن ومانشستر دون الحاجة للحجر الصحي، اعتباراً من 8 أغسطس الجاري.

وبحسب القائمة الصفراء يسمح للضيوف غير الحاصلين على اللقاح السفر من الإمارات شريطة حصولهم على نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تزيد على 72 ساعة قبل موعد سفرهم، والخضوع للحجر الصحي في المنزل لعشرة أيام.

كما ينبغي عليهم إجراء فحصين آخرين لـ«كوفيد 19» في اليومين الثاني والثامن من وصولهم. أما بالنسبة للضيوف الحاصلين على اللقاح فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي وفحص اليوم الثامن، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو أوروبا.

وتمت جدولة الرحلات اليومية الثلاث إلى «لندن هيثرو» لتوفر للضيوف مزيداً من الخيارات الملائمة عند المغادرة والوصول، وستتم خدمة جميع الرحلات الـ28 الأسبوعية بين أبوظبي والمملكة المتحدة عبر طائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

الخيارات المتاحة

يُنصح الضيوف الراغبون بحجز رحلاتهم بزيارة موقع «الاتحاد للطيران» للاطلاع على الخيارات المتاحة أمامهم، ليكونوا على دراية تامّة باللوائح والأنظمة الضرورية للوصول إلى وجهاتهم النهائية. إذ تتوفر الرحلات للحجز عبر تطبيق الهاتف المتحرّك، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران، أو عبر إحدى وكالات السفر المحلية أو عبر الإنترنت.

وتواصل الناقلة التزامها بالتوجيهات الحكومية في الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية والصحية الخارجية، وتلعب دوراً حيوياً في الحدّ من انتشار فيروس «كوفيد 19».

كما تُطبّق الشركة برنامج الصحة والسلامة والتعقيم المكثف، وتتبع أعلى معايير النظافة على امتداد كل مرحلة من مراحل رحلة الضيف. ويشمل ذلك المواد التموينية والتعقيم العميق للمقصورات، ومناطق إتمام إجراءات السفر، والفحص الصحي والصعود للطائرة والتفاعل مع الطواقم الجوية وخدمات الطعام والنزول من الطائرة والنقل وهذا ضمن غيرها من الإجراءات الكثيرة الأخرى.