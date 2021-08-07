عاجل.. واشنطن تدرج قيادات تنظيمات بأفريقيا على قوائم الإرهاب

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، 5 من قادة الجماعات في أفريقيا على قوائم الإرهاب.



وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أنه "نتيجة لإجراءاتنا اليوم، يجب مصادرة جميع الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأفراد وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بذلك".

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في بيان إن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع تنظيم داعش في موزمبيق.

وأضاف بلينكن إن عمر قاد مجموعة من المتطرفين قتلوا العشرات في هجوم على فندق أمارولا ببلدة بالما في مارس/آذار الماضي.

وقال بلينكن إنه مسؤول أيضا عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزمبيق وتنزانيا.

وأضاف أنه تم أيضا إدراج سيدانج حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة في مالي وكذلك علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة الشباب بالصومال.

وأوضح البيان أن، "علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مالية كبيرة أو تقدم خدمات مالية كبيرة للأشخاص المدرجين كإرهابيين يمكن أن تخضع لعقوبات "

وقالت الخارجية الأمريكية، "تلتزم واشنطن بتعطيل أساليب تمويل داعش في موزمبيق، وجبهة النصرة والشباب مما يحد من قدراتهن على شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين".

وأكد البيان على دعم واشنطن لشركائها في جهود تعطيل تمويل الإرهاب وتقويض قدرة وعمليات هذه الجماعات الإرهابية ، ومحاربة سيطرتها ونفوذها في غرب وشرق وجنوب أفريقيا".