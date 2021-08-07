شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أستراليا اليوم السبت، رقما قياسيا في الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا هذا العام، مع استمرار انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في أكثر الولايات سكانا في البلاد وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند.

ومع سريان عزل عام صارم على الولايات الثلاث التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة أو 60 في المئة، من سكان أستراليا سجلت أستراليا أيضا خمس وفيات مرتبطة بفيروس كورونا في واحدة من أعلى المعدلات هذا العام.

وسجلت نيو ساوث ويلز 319 إصابة جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 في أكبر عدد منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020، فيما شهدت فيكتوريا المجاورة أعلى قفزة يومية في الإصابات هذا العام مع تسجيل 29 إصابة جديدة، في الوقت الذي ما زالت الولاية تخضع لعزل عام لمدة سبعة أيام تم فرضه الأسبوع الماضي، وهو السادس من نوعه في الولاية منذ بداية الجائحة.