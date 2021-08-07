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الصين: 107 إصابة جديدة بكورونا بينهم 75 حالة محلية

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 107 إصابات مؤكدة بفيروس يوم الجمعة، مقابل 124 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 75 من الإصابات الجديدة محلية، هبوطا من 80 إصابة قبل يوم،موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 32 هبوطا من 58 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 93605 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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