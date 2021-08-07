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علامات تنذر بالتهاب المثانة عند الأطفال.. ما هي؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

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ذكرت مجلة «إلتيرن» أنه يمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالتهاب المثانة من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل الرغبة الملحة في التبول والتبول بشكل متكرر والشعور بألم أثناء التبول وتغير لون البول، مع الشعور بضغط في أسفل منطقة الحوض.

 

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذا الالتهاب غالبا ما يرجع إلى عدوى بكتيرية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض؛ نظرا لأنه في حال عدم العلاج سيهاجم الالتهاب الكلى ويلحق بها تلفيات جسيمة.

 

ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية، إلى جانب الإكثار من السوائل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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