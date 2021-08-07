إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بالعاصمة اليابانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام يابانية، السبت، إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بأحد القطارات بالعاصمة طوكيو.



وقالت وكالة الأنباء اليابانية إن الحادث وقع في قطار ركاب أوداكيو الكهربائي للسكك الحديدية مساء الجمعة، في وقت أعلنت فيه الشرطة احتجازها رجلاً في متجر صغير بعد فراره من مكان الحادث.

ونقلت الوكالة عن مصادرها القول إن "من بين الـ9 امرأة في العشرينات من عمرها أصيبت بجروح خطيرة بطعنات متعددة في ظهرها وصدرها، بينما أصيب الباقون وجميعهم رجال، بجروح طفيفة".

ولفتت إلى أنه "بعد الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت طوكيو، تم إلقاء القبض على رجل في الثلاثينات من عمره في وقت لاحق في متجر سوغينامي وارد المجاور، ومن المرجح أن يواجه اتهامات بمحاولة قتل".

وذكرت صحيفة سانكي أن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

ونشرت وسائل إعلام أخرى من بينها هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية تصريحات مماثلة للمشتبه به.

وتعد جرائم العنف نادرة في اليابان لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

وفي يونيو/حزيران 2008 دخل رجل بشاحنة خفيفة وسط حشد من الناس في منطقة أكيهابارا الشعبية ثم قفز من السيارة وبدأ في طعن المارة مما أدى إلى سقوط ٧ قتلى.