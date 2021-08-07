شكرا لقرائتكم الحكومة اليمنية: سنقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت الحكومة اليمنية، الجمعة، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً جديداً لليمن خلفا لمارتن غريفثس.

وجددت وزارة الخارجية اليمنية التأكيد أن الحكومة ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث، وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

مادة اعلانية

استئناف الجهود السياسية

كما عبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان عيّن في وقت سابق، الجمعة، الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوث المنظمة الجديد لليمن.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضواً، على تعيين غروندبرغ هذا الأسبوع ليحل محل مارتن غريفثس الذي تم تعينه منسقاً للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

مارتن غريفثس (أرشيفية)

نبذة عنه

يشار إلى أن غروندبرغ يشغل منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. كما لديه خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وقبل ذلك، رأس قسم الشؤون الخليجية بوزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

إلى ذلك عمل غروندبرغ في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009. كما هو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.