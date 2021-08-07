شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية اختيار مراقبى حسابات البنك المركزى وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المادة رقم 36 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبى الحسابات الأول يعينه الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه والثانى يعينه مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.

وتنص المادة رقم 36 على أن يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .

وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ،وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .