خاص.. افتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية في الجيزة

ويخدم القسم مساحة جغرافية كبيرة فضلا عن تخفيف الضغط على قسم شرطة إمبابة ومن ثم بسط السيطرة الأمنية بالمنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ويندرج القسم حديث العهد تحت فرقة إمبابة والمنيرة التي يترأسها العقيد أحمد الوليلي كمفتشا للفرقة، والعميد هاني شعراوي رئيسا لقطاع الشمال.

ويتولى الرائد حسام العباسي منصب رئيس مباحث القسم، والعقيد وليد سميح مأمور القسم، والرائد أحمد فاروق نائب المأمور.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية