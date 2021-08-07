الأزمة الاقتصادية بتركيا تحصد الأرواح في عهد أردوغان

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

لا تزال الأزمة الاقتصادية تحصد الأرواح في تركيا، إذ انتحر شاب تركي يعمل بمجال الفن في مدينة مرسين، لعدم قدرته على إيجاد عمل منذ عامين.



وفقًا لما نشره موقع جريدة KRT التركية، وأكد شقيق الشاب أن أخيه يعاني من البطالة منذ قرابة العامين، وأنه أقدم على الانتحار بسبب المشكلات الاقتصادية.

يذكر أن تركيا تواجه أزمات اقتصادية حادة بسبب فشل اداراة أردوغان، وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.