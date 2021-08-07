شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 مهاجراً غير شرعي قصدوا جزر الكناري الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة كاميناندو فرونتيرز غير الحكومية يوم الجمعة، إن هناك مخاوف أن يكون نحو 40 مهاجرا قد غرقوا إثر انقلاب مركب، كان يقل 50 فرداً من الصحراء الغربية إلى جزر الكناري الإسبانية.

وذكرت "هيلينا مالينو" الموظفة بالمنظمة، التي تتولى مراقبة تدفق حركة الهجرة في تغريدة على تويتر: "مأساة 42 فردا منهم 30 امرأة وثمانية أطفال وأربعة رجال غرقوا عندما انقلب مركب قبالة ساحل الداخلة".

ونقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عن مصادر رسمية قولها، إن عدد القتلى 30 على الأرجح، فيما أِشار "مالينو، إلى أن عشرة أشخاص نجوا وقام صيادون بانتشالهم.

ووقع الحادث عندما غادر مركب المهاجرين في طقس سيء، يوم الثلاثاء، لكن التفاصيل لم تظهر إلا يوم الجمعة.