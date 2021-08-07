سوريا.. واشنطن تنقل معتقلي "داعش" من سجون "قسد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات أمريكية نقلت "العشرات من إرهابيي تنظيم داعش" من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر أن القوات الأمريكية "نقلت 40 من إرهابيي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي".



ولفتت المصادر إلى أن "من بين هؤلاء الإرهابيين، متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة".

وأوضحت "سانا" أن الجيش الأمريكي "نقل خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها "قسد" إلى المناطق الذي يحتلها في سوريا.

في السياق سجلت مناطق النفوذ الكردي في شمال وشمال شرق سوريا، 21 هجوما داعشيا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد واصل "داعش" عملياته في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عبر هجمات مسلحة وتنفيذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام.

بينما استمرت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي بحملاتها الأمنية المكثفة، محاولةً الحد من نشاط التنظيم، ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية.