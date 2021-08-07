الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية غربي مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حاولت مهاجمة مواقعه جنوب غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن وحدة قتالية من الجيش مسنودة من رجال القبائل، رصدت محاولة مجاميع من مليشيا الحوثي الإرهابية مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة.



وتابع، "جرى التصدي لها، مضيفًا أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين انتهت بمصرع جميع العناصر المهاجمة."

وبالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش اليمني مواقع وتحركات المليشيا الحوثي الإرهابية على امتداد الجبهة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.



وتواصل قوات الجيش والمقاومة منذ أيام خوض معارك ضارية مع مليشيات الحوثي الإرهابية، في مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر المليشيات وعتادها.