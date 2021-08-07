حديث الرئيس التركي عن أسعار الفائدة يضرب الليرة.. وتراجع حاد بالاقتصاد

لامست الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

وفي مقابلة جرى بثها، قال أردوغان إن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى في عامين في يوليو/ تموز، سيتباطأ بعد أغسطس/ آب وإن أسعار الفائدة ستهبط، مكررا معارضته المستمرة منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك إنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، فإن السوق ترى فرصة محدودة لأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريبا، وإن حديث السياسيين عند الخفض أضعف الليرة.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.

وارتفعت مكاسب أسعار المستهلك لتصل نسبتها إلى 18.95% بعد أن كانت تبلغ 17.53% في يونيو/حزيران، في نسبة تأتي أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغة 18.6%، بحسب مسح أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت "بلومبرج" الثلاثاء الماضي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8% عما كانت عليه في يونيو/حزيران.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 21.51% عن العام السابق، بالمقارنة مع 17.3% في يونيو/حزيران، بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ما أظهر مؤشر التضخم الأساسي ارتفاع الأسعار - باستثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 17.22% بصورة سنوية، بانخفاض عن نسبة 17.5% التي تم تسجيلها خلال الفترة نفسها.

وكان البنك المركزي التركي، رفع يوم الخميس الماضي توقعاته للتضخم بنهاية العام في البلاد إلى 14.1% مقابل 12.2% في تقريره السابق.

ومن جانبه، قال محافظ البنك، شهاب قافجي أوغلو، في اجتماع لإصدار تقرير التضخم السنوي الثالث للبنك لهذا العام، إن البنك يواصل استخدام جميع الأدوات بعزم وإصرار.

وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.